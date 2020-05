Café De Dingen: na thuisleveringen, nu ook takeaway Christophe Maertens

24 mei 2020

10u06 0 Kortrijk De Dingen, de horecazaak in de Budastraat 12 in Kortrijk, schakelt een coronaversnelling hoger en doet vanaf maandag 25 mei ook takeaway.

“Gastjes, we missen jullie. Het is dan ook met heel veel liefde dat we de voorbije weken uren voorbereiding hebben getroffen en kilometers hebben gefietst om deDingen tot bij jullie te brengen. En geen nood! Ook dat blijven we doen. Via onze website kan je alles blijven bestellen en dan komen we dat op vrijdag, zaterdag of zondag netjes bij je thuis leveren. Maar nu is het ook tijd voor een nieuwe stap in ons coronabestaan en dat is takeaway!”, aldus de uitbaters.

Vanaf morgen maandag 25 mei gaan de deuren van horecezaak De Dingen opnieuw open voor afhaal. “Elke dag van 8 uur tot 14 uur ben je van harte welkom voor afhaalgerechten. Daarom hebben we onze klassieke gerechten overgoten met een takeaway sausje en zoals je dat hier kan aanschouwen, ziet dat er verdomd lekker uit”, klinkt het. Bestellen kan op voorhand via 056/90.72.57. Bestellingen via de site kunnen geleverd of afgehaald worden vrijdag, zaterdag en zondag.