Café 56 serveert nu ook heerlijke gerechten: “Smul van klassiekers zoals balletjes in tomatensaus” Peter Lanssens

02 september 2020

12u26 32 Kortrijk Ondernemers zijn creatief in tijden van corona. In Café 56 in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat kan je nu ook van heerlijke gerechten smullen. “Wat toch een beetje een antwoord is op het mislopen van inkomsten omdat het nachtleven weggevallen is”, zegt zaakvoerder Dieter De Clercq.

JOAK opende op dinsdag 2 september in Café 56. “We hebben geen grote kaart, maar wel een leuke kaart, vooral op studenten gericht”, vertelt Dieter De Clercq. Zo kan je voor 9 euro smullen van balletjes in tomatensaus of kip curry met rijst, voor 9,50 euro van vol-au-vent met puree of pasta met spekjes, kip en mozzarella of een frisse quinoasalade met kip of voor 12 euro van pasta scampi diabolique. Je bestelt de gerechten, die vers bereid worden in het restaurant Split van Dieter De Clercq, online. Genieten van de gerechten kan je van maandag tot en met vrijdag elke middag en van maandag tot en met donderdag ook elke avond in JOAK in Café 56 in de Reynaertstraat 13.

Wie het volledige menu wil bekijken, kan dat op de website https://www.joak-kortrijk.be.