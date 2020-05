Buurtwerking maakt van vervallen kapelletje weer een echte parel Hans Verbeke

29 mei 2020

17u29 1 Kortrijk Vrijwilligers van de buurtwerking op de wijk Marionetten in Kortrijk hebben een verloederd kapelletje helemaal opgeknapt. Het pareltje ziet er weer als nieuw uit, net op het einde van mei, de bedevaartmaand.

Wie langs de Rollegemknokstraat in Kortrijk passeert, zal er niet naast kunnen kijken. Het vervallen kapelletje recht tegenover Villa Imagina is in ere hersteld. “Wij zijn een hechte buurt en dat uit zich onder meer in een hele goeie buurtwerken die zich voornamelijk bezighoudt met veiligheid en inbraakpreventie”, zegt Stijn Dubrul, een van de bewoners op de Marionetten. “Door de coronamaatregelen zijn velen van ons al regelmatig gaan wandelen in de omgeving en dan kom je natuurlijk het vervallen kapelletje tegen. Dat staat al jaren te verloederen en nu en dan wordt er ook aan sluikstorten gedaan.”

Borstel en kwast

Enkele mensen schaarden zich achter het initiatief om het kapelletje weer op te waarderen. De zaakvoerder van schilderwerken Morreel schonk enkele potten verf, een handige buurtbewoner herstelde het dak. “Nu ook het werk met borstel en kwast achter de rug is, blinkt het kapelletje weer”, zegt Stijn Dubrul. Donderdagavond waren de werken afgerond.