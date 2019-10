Buurtpreventienetwerk Marionetten houdt buurtfeest en ruimt zwerfvuil op Alexander Haezebrouck

06 oktober 2019

16u20 2 Kortrijk Het buurtpreventienetwerk van de wijk Marionetten heeft afgelopen weekend zwerfvuil opgeruimd en hield een buurtfeest. Het buurtpreventienetwerk heeft een eigen WhatsApp groep om verdachte zaken te melden. “Het buurtfeest is bedoeld om elkaar ook nog wat beter te leren kennen dan enkel via WhatsApp”, klinkt het.

In de wijk Marionetten gingen 25 buurtbewoners zaterdagvoormiddag zwerfvuil opruimen. “Tussen 9 en 12 uur hebben in de hele buurt zwerfvuil opgeruimd”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “Er wordt hier door de stad wel zwerfvuil opgeruimd, maar het kan duidelijk beter. We hebben maar liefst 35 zakken gevuld. En we vonden werkelijk vanalles terug. Van glazen tot paletten en nog meer. Meteen na de actie is het plan ontstaan om dit volgend jaar opnieuw te doen.” Het initiatief kwam van het buurtpreventienetwerk in de wijk Marionetten dat inbrekers op afstand wil houden met een WhatsApp-groepje. Daarin zitten zo’n 100 buurtbewoners die telkens verdachte zaken delen met elkaar. De wijk Marionetten is al jarenlang een inbraakgevoelige wijk. “Sinds we ons systeem ontwikkeld hebben met de Whats-Appgroep en tal van zelfgemaakte affiches en borden in de straten, is het aantal inbraken ferm gedaald”, zeggen de initiatiefnemers. “Om elkaar beter te leren kennen dan enkel via de WhatsApp berichtjes, hebben we zaterdagavond een buurtfeest georganiseerd in Villa Imagina van de Rhizo School. En dat was een succes.” Maar liefst 150 personen kwamen langs op het buurtfeest waar onder meer een mobiele frituur stond.

