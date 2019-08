Buurtbewoner is vele evenementen beu: “Straks weer 25.000 man naar Lange Munte voor Kamping Kitsch” Alexander Haezebrouck

12 augustus 2019

18u55 5 Kortrijk Buurtbewoner Martin Carissemoux uit de Spoelberg aan de Lange Munte heeft een waslijst aan bezwaren gestuurd naar het stadsbestuur van Kortrijk omtrent het muziekfestival Alcatraz dat afgelopen weekend plaatsvond. “Het aantal evenementen op het terrein is te veel en dit jaar komt daar nog eens Kamping Kitsch bij”, zucht hij.

Buurtbewoner Martin Carissemoux van de Lange Munte in Kortrijk is de vele evenementen op en rond De Lange Munte beu en stuurde een waslijst aan bezwaren over Alcatraz dat afgelopen weekend plaats vond naar het stadsbestuur. “De klachten komen van zo’n 15 buurtbewoners”, zegt hij in naam van het buurtcomité Spoelberg. “Het terrein is sinds eind juli afgesloten voor Alcatraz en verschillende zaken blijven staan voor Kamping Kitsch op 24 augustus. Dit jaar zijn ze zelfs begonnen met werken aan de opbouw vanaf 10 juli, wat niet conform de vergunning is. Dat wil zeggen dat het terrein voor de buurtbewoners bijna twee maanden niet toegankelijk is. Burgemeester Vincent Van Quickenborne beaamt dat er vanaf 10 juli transporten zijn geweest voor de opbouw van het festival. “Dat was om de drukte rond de opbouw te spreiden. We maakten deze beslissing in samenspraak met de organisatie en de hulpdiensten”, zegt Van Quickenborne. “Maar we nemen deze klacht mee naar volgend jaar. Verder blijven de gebouwen van De Lange Munte en alle infrastructuur wel beschikbaar voor het publiek.”

Foutparkeerders

Martin klaagt ook over foutparkeerders tijdens het festival in de buurt. “Daar zien we echt wel streng op toe en er is bewegwijzering, zodat niemand zich in de omgeving van het festival foutparkeert.” Volgens de politie hoefden ze afgelopen weekend niemand te beboeten voor foutparkeren. Dit jaar komt ook Kamping Kitsch naar dezelfde locatie waardoor enkele tenten blijven staan tot eind augustus. “Er is een samenwerkingsakkoord tussen Kamping Kitsch en Alcatraz”, zegt burgemeester Van Quickenborne. “Daardoor delen ze de opbouw- en afbraakkosten en is er ook veel minder hinder door het op- en afrijden van vrachtwagens tussen beide festivals door.”

10 evenementen

Voor Martin is de maat toch vol. “Er is Alcatraz, er zijn studentenfuiven en dan heb je Cuba Cabana, Thriatlon, Duatlon, Kortrijk loopt en ga zo maar verder. Nu komt daar dit jaar nog eens Kamping Kitsch bij, nog eens 25.000 man.” Volgens Van Quickenborne zijn er nu 10 evenementen per jaar in de buurt en komen er geen meer bij. “Elk jaar luisteren we naar de bevindingen van de buurt en proberen we tegemoet te komen aan hun bezorgdheden”, vertelt organisator Bernard Deriemmacker van Alcatraz. “Maar er zal altijd wel iemand ontevreden zijn.” Martin klaagt ook over een overeenkomst tussen de organisatie en de stad, waarbij de stad 30 combitickets en 10 vip-plaatsen voorziet voor leden van het stadsbestuur en stadsmedewerkers. “Dat is een overeenkomst met de organisatie en een toegeving van hun kant. Leden van het stadsbestuur en stadsmedewerkers die willen, kunnen daar gebruik van maken. Dat is al jaren zo. Zelf ben ik geweest, net als een drietal schepenen. Een gelijkaardige overeenkomst hebben we bijvoorbeeld met KV Kortrijk.”

Niet alle buurtbewoners zijn even fel tegen de evenementen gekant als Martin. “Als het weer meezit, zit ik op mijn terras en geniet van de muziek van enkele groepen”, schrijft Luc Verfaillie, die vlak naast het festivalterrein woont. “Bedankt voor de organisatie en tot volgend jaar!”, schrijft hij.