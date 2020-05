Buurt Volksplein ontruimd voor gewapende man die zich verschanste in woning, man ondertussen opgepakt AHK/VHS

22 mei 2020

14u03 288 Kortrijk Speciale eenheden van de politie zakten vrijdagnamiddag naar Kortrijk af voor een crisissituatie in de buurt van het Volksplein. In de Sint-Rochuslaan had een man van Poolse origine zich verschanst in een woning. De man was gewapend en dreigde ermee de boel op te blazen. In de buurt werden net voor 14.30 uur twee knallen gehoord. Seconden daarna werd de man overmeesterd, zonder bloedvergieten.



Bij de zone Vlas liep rond 11 uur een melding binnen dat iemand in de Sint-Rochuslaan zich bijzonder verdacht gedroeg. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat een man van Poolse origine zich had verschanst in een rijwoning. Omdat er een vermoeden is dat hij zichzelf en mogelijk de buurt iets wil aandoen, evacueerde de politie de ruime omgeving. De hulp werd ingeroepen van speciale eenheden van de federale politie. Die arriveerden om 13.15 uur in Kortrijk en begonnen in overleg met de politie aan de voorbereiding om de situatie te ontmijnen.

Man overmeesterd

Rond 14.30 uur vielen de gespecialiseerde agenten de woning binnen. Er waren enkele knallen te horen, die werden bewust veroorzaakt om de verdachte man in verwarring te brengen. Geen minuut later werd de man in kwestie, die geen onbekende is voor de politie, naar buiten geleid en weggebracht. De opgepakte man zorgde al enkele dagen voor overlast in de buurt. Hij maakte veel lawaai, schimpte openlijk naar de politie en liep rond met een mes. Deze voormiddag besloot de politie om de man op te pakken maar dat verliep niet van een leien dakje. Hij gebruikte tal van materialen, waaronder houten latten en zelfs een winkelkar om zich te verschansen in het pand waar hij op de gelijkvloerse verdieping verblijft. Uiteindelijk zat er voor de politie niks anders op dan de hulp in te roepen van de gespecialiseerde eenheden.