Bushokje vernield door manoeuvrerende vrachtwagenbestuurder Alexander Haezebrouck

19 mei 2020

16u29 0 Kortrijk Een bushokje langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke werd dinsdagmorgen vernield. Een buurtbewoner merkte op dat het glas van het bushokje volledig verbrijzeld was en belde de politie. “Ik zag nog net een vrachtwagenbestuurder uitstappen, hij nam er een foto van en vertrok”, vertelt een buurtbewoner.

“Het was een vrachtwagenbestuurder met een Franse nummerplaat”, vertelt de buurtbewoner. “Hij reed met een erg lange truck met fruit en groenten in. Wellicht heeft hij een manoeuvre uitgevoerd en is hij zo tegen het bushokje gereden.” De brandweer kwam ter plaatse om de glasscherven op te ruimen. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de vrachtwagenbestuurder. Het is niet de eerste keer dat het bushokje geraakt wordt. “Eén keer is er ook eens een tractor tegen gereden”, vertelt de buurtbewoner. “Het bushokje wordt gretig gebruikt. Elke dag staan er zeker zo’n twintig mensen te wachten op de bus.”