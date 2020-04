Burgemeesters delen straks 305.000 herbruikbare mondmaskers in Leiestreek uit Peter Lanssens

21 april 2020

07u48 11 Kortrijk De geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen wordt ook in onze regio volop voorbereid. Om een eventuele heropflakkering van besmettingen te voorkomen, is het de bedoeling om alle 305.000 inwoners van de Leiestreek elk een gratis herbruikbaar mondmasker te bezorgen. “We slaan de handen in elkaar”, zegt Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “We willen als regio voorbereid zijn en snel kunnen schakelen”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) van Wevelgem. Er wordt vanuit de intercommunale Leiedal onderzocht wat de kostprijs is en wie de mondmaskers kan produceren en leveren.

Het wordt steeds duidelijker dan een mondmasker dragen, zeker op plaatsen waar je niet genoeg afstand kan houden, een grote rol zal spelen. De bedoeling is om alles binnen de intercommunale Leiedal voor te bereiden, samen met de intercommunale voor welzijnsbeleid W13 en de hulpverleningszone Fluvia. Het gaat concreet over Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Wevelgem, Menen, Wervik, Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Anzegem, Avelgem, Zwevegem en Spiere-Helkijn. Dat gebied is goed voor zo’n 305.000 inwoners. Het thema kwam maandagavond aan bod tijdens de digitale gemeenteraad in Kortrijk. “We doen in onze regio niet mee aan een onderling opbod tussen steden en gemeenten. We slaan met de hele regio de handen in elkaar. Dan is het haalbaar”, zegt Vincent Van Quickenborne.

We bekijken met welk bedrijf of bedrijven we eventueel kunnen samenwerken. Wat de kostprijs zal zijn. En hoe snel het leveren van de mondmaskers kan gebeuren. Jan Seynhaeve, burgemeester van Wevelgem

600.000 euro

Het dossier werd vrijdag besproken op de conferentie van burgemeesters in onze regio. Omdat enkel op de federale of Vlaamse overheid rekenen absoluut geen goeie zet is. Steden en gemeenten zullen vooral zelf initiatief moeten nemen. Voorzitter van de conferentie van burgemeesters in onze regio is Jan Seynhaeve, CD&V-burgemeester van Wevelgem. “We hopen nu vrijdag meer duidelijkheid te krijgen, na de volgende vergadering van de Nationale Veiligheidsraad. We zijn geen experts. Maar we willen als regio wel klaar zijn en snel kunnen schakelen, als we zelf mondmaskers moeten laten verdelen. We bekijken met welk bedrijf of bedrijven we eventueel kunnen samenwerken. Wat de kostprijs zal zijn (er is sprake van 1,5 tot 2 euro per mondmasker, waardoor de investering rond de 600.000 euro zou bedragen, red.). En hoe snel het leveren van de mondmaskers kan gebeuren. Het is nu nog niet concreet. Maar er is eensgezindheid bij alle partners van Leiedal om het allemaal samen te doen”, verzekert Jan Seynhaeve.

Waregems bedrijf

De bedoeling is om iedereen een kwaliteitsvol herbruikbaar en wasbaar mondmasker te bezorgen in de brievenbus. Dat is een haalbare kaart. Zo werkt de stad Leuven samen met Balko. Dat confectiebedrijf uit de Marcel Windelsstraat in Waregem produceert mondmaskers die door de KU Leuven en viroloog Marc Van Ranst goedgekeurd zijn. “We hebben contact met Balko, ik ken dat bedrijf uit Waregem”, zegt Van Quickenborne. “Maar we hebben nog meer opties”, aldus Van Quickenborne.

Er worden namelijk nog enkele pistes onderzocht, onder meer onder impuls van burgemeesters Francis Benoit (CD&V) van Kuurne en Lut Deseyn (Gemeentebelangen) van Avelgem. “We gaan snel moeten zijn, want we willen kwaliteitsvolle mondmaskers. Het duurt zo’n tien dagen om ze te produceren en het is een enorme logistieke operatie om de mondmaskers overal te bussen”, zegt Francis Benoit. “Zo polsen we ook bij maatwerkbedrijven WAAK in Kuurne en ‘t Veer in Menen”, aldus Benoit. “We zijn er met man en macht mee bezig en hopen dat het te realiseren is, want het is een krachttoer”, zegt Lut Deseyn, die ook in contact staat met mogelijke producten.