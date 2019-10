Burgemeester voor één dag Matisse (16) ontmoet prinses Astrid in Kulak: “Enkele minuten met haar gepraat, niet normaal” Alexander Haezebrouck

17 oktober 2019

18u15 8 Kortrijk Koninklijk bezoek zette de Kulak in Kortrijk donderdagmorgen toch even in rep en roer. Prinses Astrid kwam het onderzoeksteam van professor Simon De Meyer in hun labo’s bezoeken. De 16-jarige Matisse Haerynck uit Heule verving burgemeester Vincent Van Quickenborne voor één dag en sprak minutenlang met de prinses.

Professor Simon De Meyer voert samen met een team van zo’n 25 biomedische wetenschappers van acht verschillende nationaliteiten onderzoek naar beroertes die veroorzaakt worden door bloedklonters. “Op dit moment bestaat slechts één medicijn om zo’n bloedklonter te doen oplossen. Op honderd patiënten is de kans op slagen slechts 10 procent en in werkelijkheid werkt het medicijn dan nog maar eens op de helft van die patiënten. Wij voeren nu onderzoek en hebben iets gevonden wat in de toekomst zou kunnen leiden naar een tweede, beter medicijn.”

Voor dat baanbrekend onderzoek werd professor De Meyer op 28 mei bekroond met de Ernest Solvay Prijs van de Geneeskundige Stichting Koning Elisabeth waar prinses Astrid erevoorzitter van is. Met de prijs is 25.000 euro gemoeid. Donderdag kwam de prinses en erevoorzitter het onderzoeksteam persoonlijk bezoeken. “Het is voor ons natuurlijk een heel bijzonder moment dat de prinses zelf ons komt bezoeken in onze eigen laboratoria”, zegt Simon De Meyer. “Ze kende heus wel iets van de materie af en stelde zeer gerichte vragen. Die erkenning is heel leuk en motiveert ons allemaal om verder te werken aan het onderzoek waar die 25.000 euro aan zal gespendeerd worden. Iedereen kent de Kulak vooral als onderwijsinstelling, maar het is ook een onderzoeksinstelling. Dat dat nu eens in de kijker wordt gezet, is heel fijn.”

“Ze bleef maar vragen stellen!”

Het bezoek van prinses Astrid was heel strikt georganiseerd en lokte ook enthousiasme uit bij de studenten die met hun smartphones heel wat foto’s namen. Maar dé persoon die zich eens dubbel zo hard in zijn arm moest knijpen was ongetwijfeld Matisse Haerynck (16) uit Heule. Hij was donderdag burgemeester van Kortrijk voor één dag via de organisatie YOUCA. “Pas vanmorgen zei burgemeester Van Quickenborne dat ik hem moest vervangen tijdens het bezoek van prinses Astrid”, vertelt Matisse. “Pardon? Zei ik, en ik was wel nerveus.”

Na het officiële gedeelte richtte de prinses zich tot Matisse. “Ze kwam ineens praten met mij en stelde allerlei vragen. Ik zei dat ik burgemeester was voor één dag en dat mijn vader op het kabinet van Didier Reynders werkt. Ze was echt heel geïnteresseerd en ze bleef maar vragen stellen, ongelooflijk. Vanmorgen wist ik van niets en nu stond ik even enkele minuten met de prinses te praten, niet normaal.”

Matisse ging na het bezoek van de prinses nog naar een school voor het online referendum over de autoloze zondagen en ging daarna nog samen met burgemeester Van Quickenborne naar het parlement. YOUCA is een organisatie dat één dag organiseert waarop jongeren verschillende jobs uitvoeren, het loon dat ze er mee zouden verdienen gaat een goed doel.