Burgemeester van Waregem strikt Kortrijkzane Sien Vandevelde als parlementair medewerker Peter Lanssens

15 juli 2019

08u08 0 Kortrijk Er zetelt voor het eerst in vijftien jaar weer een Waregemnaar in het Vlaams parlement. Kurt Vanryckeghem was op 26 mei met 15.135 stemmen de vierde beste op de West-Vlaamse CD&V-lijst. De burgemeester van Waregem heeft ondertussen zelf een parlementair medewerker gekozen. Dat is Sien Vandevelde (24) uit Kortrijk.

Sien was anderhalf jaar nationaal Jong CD&V-stafmedewerker. Ze is de dochter van Wim Vandevelde en Francesca Verhenne. Sien nam in 2018 voor het eerst zelf mee aan verkiezingen. Ze haalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 831 stemmen in Kortrijk. “Ik ga vanaf 2 september als parlementair medewerker van de beste burgemeester van Waregem aan de slag, de enige echte Kurt Vanryckeghem”, laat ze op Facebook weten. “En ik kan je vertellen: ik heb er ontzettend veel goesting in. Een grote dankjewel aan Kurt voor het vertrouwen in mij. Laten we in Brussel tonen waartoe die West-Vlamingen in staat zijn.”