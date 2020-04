Burgemeester tempert enthousiasme Kortrijk Koerse: “Grote events mogen niet” Peter Lanssens

16 april 2020

16u39 7 Kortrijk Donderdag raakte bekend dat de organisatoren van Konvert Kortrijk Koerse de handdoek nu niet gooien en vasthouden aan vrijdag 21 augustus, voor de 85ste editie van de wielerwedstrijd. Ze denken aan een soort ‘ Donderdag raakte bekend dat de organisatoren van Konvert Kortrijk Koerse de handdoek nu niet gooien en vasthouden aan vrijdag 21 augustus, voor de 85ste editie van de wielerwedstrijd. Ze denken aan een soort ‘ lightversie ’. Toch lijkt het er op dat ook Kortrijk Koerse geannuleerd wordt.

“Ik ken het enthousiasme van de mensen van Kortrijk Koerse”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Dat waardeer ik. Maar ik denk dat ze best nog eens goed nadenken. Want grote evenementen mogen niet. Helaas. Ik zeg dat met frisse tegenzin”, aldus Van Quickenborne (Team Burgemeester). Het probleem is dat de omschrijving van de tot eind augustus geschrapte ‘massa-evenementen’ niet helemaal duidelijk is. De Nationale Veiligheidsraad gaat daar eind volgende week dieper op in. De verdere richtlijnen zullen wellicht streng zijn. Ook andere organisatoren van events in Kortrijk – zoals de Volksfeesten op zaterdag 18 juli, Road Rock op zaterdag 29 augustus en het motortreffen Vlastreffen op zondag 30 augustus - wachten eerst verdere instructies af.

Eerder raakte al bekend dat het spektakel Kortrijk Drumt aan de verlaagde Leieboorden geannuleerd is, op zaterdag 20 juni. Ook geschrapt: de zomerbraderie van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in de binnenstad en de zomermarktjes op 2 en 9 juli en op 20 en 27 augustus aan de Sint-Maartenskerk. Woensdag werd al duidelijk dat ook de Sinksenfeesten in hun normale vorm sneuvelen van vrijdag 29 mei tot en met maandag 1 juni, net zoals festivals Alcatraz van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus en Kamping Kitsch op zaterdag 22 augustus.