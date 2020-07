Burgemeester Q verdedigt mondmaskerplicht in Kortrijk: “Om te voorkomen dat winkels en horecazaken dicht moeten” Peter Lanssens

24 juli 2020

15u16 0 Kortrijk Gouverneur Carl Decaluwé en de Vlaamse gezondheidsinspectie hebben zopas het licht op groen gezet. De stad Kortrijk mag dus wel degelijk vanaf zaterdag 25 juli een Gouverneur Carl Decaluwé en de Vlaamse gezondheidsinspectie hebben zopas het licht op groen gezet. De stad Kortrijk mag dus wel degelijk vanaf zaterdag 25 juli een algemene mondmaskerplicht op alle publiek toegankelijke plaatsen invoeren , over het volledige grondgebied van de stad en alle deelgemeenten.

Een drastische maatregel die niet overal op applaus onthaald wordt, maar Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) staat er helemaal achter. “In Deinze is het verplicht in de bebouwde kom, maar dan dek je niet je volledige grondgebied”, reageert de burgemeester van Kortrijk. “Zo zijn er in Kortrijk ook coronabesmettingen in niet-stedelijke omgevingen, zoals in de zuidelijke rand. We gaan dus nog verder. Van zodra je je huis verlaat, zet je je masker op. Zo eenvoudig is dat. Het is de beste manier om de mensen te beschermen. Het is ofwel dat ofwel later winkels en horecazaken sluiten. Volg het dus maar op”, zegt Vincent Van Quickenborne.

Onbegrijpelijk

Veel mensen vragen zich af waarom je dan niet beter een mondmaskerplicht voor het hele grondgebied in België afkondigt. “Ik vind dat ook onbegrijpelijk. Maar als het nationaal blijkbaar niet mogelijk is, doen we het lokaal”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Ik heb het trouwens ook voorgelegd aan de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Ook daar vonden sommigen het blijkbaar te verregaand”, aldus de burgemeester.

Voor wie nog tegenpruttelt: op woensdag 22 juli kwamen er drie besmettingen bij in Kortrijk, op donderdag 23 juli waren er dat al acht. Ook de zuidelijke rand krijgt tikken. Er kwamen de voorbije dagen zeven besmettingen bij in Bellegem, Marke, Kooigem en Rollegem. En donderdag was er een besmetting in Aalbeke. Dat blijkt uit cijfers van zes laboratoria in de regio. Kortrijk beperkt ook de bubbels tot 10 personen vanaf zaterdag 25 juli.