Burgemeester duidelijk: “Kluifrotonde Appel pas na Warmste Week sluiten kan niet” Peter Lanssens

03 december 2019

07u21 0 Kortrijk Vorige week raakte bekend dat de kluifrotonde Appel vanaf donderdag 5 december nog voor de ochtendspits sluit voor gemotoriseerd verkeer. Dat is voor jaren zo. De rotonde wijkt voor een wegtunnel met daarboven een autoluw groen plein. Er gaan in Kortrijk steeds meer stemmen op om de ingrijpende werken uit te stellen tot na De Warmste Week. Want het Warmste Week-dorp komt van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december op het Mandelaplein, net naast Appel. Inwoners richten zich tot Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Toch wijzigt er niets aan de timing. “Een uitstel kan niet”, zegt de burgemeester.

“Het is geen optie. De planning ligt vast. De werken gaan nu al goed vooruit. kijk maar eens hoe de aanleg van de nieuwe ondergrondse stationsparking aan het Conservatoriumplein snel aan het vorderen is. Als we nu uitstellen, riskeren we vertragingen. Dat willen we niet”, aldus Van Quickenborne. Voor alle duidelijkheid: de vernieuwing van de stationsbuurt ligt niét in handen van de stad Kortrijk alleen. Ook de NMBS, het agentschap wegen en verkeer (AWV), Infrabel, De Lijn en Parko willen dat het vooruit gaat. Het gevreesde verkeersinfarct tijdens De Warmste Week? De stad biedt alternatieven aan zoals een boot op de Leie, fietstaxi’s en een toeristentreintje. De NMBS pakt met een speciaal Warmste Week-treinticket van 12 euro heen en terug uit. Van aan het treinstation in Kortrijk is er een korte wandelroute naar het Warmste Week-dorp via de Albertstraat, Leopold I-straat, Nolfstraat en de fiets- en voetgangerstunnel onder de R36. Wie met de wagen naar de Warmste Week komt, wordt doorverwezen naar randparkings op Hoog Kortrijk zoals die van Syntra West, Kulak, Vives, Xpo en Decathlon. Van waar er continue shuttlebussen naar de achterkant van het station in de Tacklaan rijden en terug naar ’t Hoge. Wie nog vragen heeft over de bereikbaarheid: www.kortrijk.be/warmsteweek.

Lees ook: Kluifrotonde Appel vanaf 5 december jaren dicht