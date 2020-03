Buren wuiven overleden Francine (91) massaal uit, omdat ze niet naar begrafenis kunnen Joyce Mesdag Peter Lanssens

28 maart 2020

12u55 46 Kortrijk De hele straat stond buiten vanmorgen, toen de lijkwagen van Francine Merlevede (91) voorbijreed in Kortrijk. Francine en haar zus Nicole, met wie ze haar ganse leven samenwoonde, werden op handen gedragen in de buurt. In deze coronatijden kunnen begrafenissen enkel in intieme kring, dus besloten de buren hun laatste groet te brengen door haar met witte doeken uit te wuiven.

De zussen Francine (91) en Nicole (89) Merlevede hebben hun hele leven lang samengewoond in de Jan Breydellaan in Kortrijk. “We hebben zelf nu en dan wel korte liefdes gekend, maar die bleken telkens niet intens genoeg om het nest te verlaten”, vertelt Nicole. “Op den duur waren we zo gewoon aan elkaar, dat een ander leven voor ons niet meer hoefde. Ik ben wat heviger van karakter, Francine bracht rust in mijn leven. We pasten goed samen.”

Overleden in het ziekenhuis

Francine sukkelde al een tijdje met haar gezondheid. “Ik ben tot de laatste dag voor haar blijven zorgen, hier thuis. Maar vorige week werd ze na een longoedeem naar het ziekenhuis gebracht. Ze is er enkele dagen overleden, kort nadat ik er ’s nachts nog naartoe was gereden om afscheid van haar te nemen.” Een grote klap voor Nicole, die haar levensmaatje kwijt is. “Ik mis haar zo. De leegte die ze achterlaat in mijn leven, het doet zoveel pijn”, vertelt Nicole.

Begrafenissen midden in deze coronatijden mogen alleen in intieme kring gebeuren, om het besmettingsgevaar te beperken. “De buren vonden dat zó jammer, dat ze besloten hebben om op een speciale manier afscheid te nemen van mijn zus. Wanneer de lijkwagen voorbijrijdt straks, op weg naar de kerk, gaan ze allemaal buiten staan zwaaien met witte doeken.”

“Enorm graag gezien”

En inderdaad, met de lijkwagen in aantocht kwamen de buren met mondjesmaat buiten staan. “De zussen zijn hier heel gekend in de straat”, zeggen Rogier Duyss en Helena Malfait, overburen. “Iedereen was normaal sowieso naar de afscheidsplechtigheid geweest, dat zijn we zeker. Maar dat kan nu jammer genoeg niet. Daarom hebben we de anderen opgeroepen om het op een andere manier aan te pakken: door haar uit te wuiven als ze een laatste keer voorbijrijdt. Dat wilden we echt doen.”

“Een heel mooi initiatief”, zeggen buren Stijn en Ann. “Dus doen we met plezier mee. Francine was net als haar zus Nicole een héél lieve dame, en als oudste bewoners van de straat, waren ze heel erg gekend. “Francine was enorm graag gezien, net als Nicole eigenlijk”, zegt Rogier. “Ze zijn altijd present geweest als er iets te doen is in de straat, en de kinderen waren er altijd welkom.”

Nicole kreeg het even moeilijk, toen Francine voorbijreed, en de buren haar eerst uitwuifden, en daarna een laatste keer voor haar applaudisseerden. “Ik ben de buren zó dankbaar voor dit gebaar, echt waar.”