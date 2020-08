Buren slaan de handen in elkaar: inzamelactie voor gezin dat door brand werd getroffen VHS

03 augustus 2020

19u35 4 Kortrijk Het gezin Van Iseghem, dat vorige week in Bissegem het slachtoffer werd van een brand in hun woning, blijft niet in de kou staan. Buren starten een inzamelactie.

Pierre Van Iseghem (80), zijn vrouw Lisette Tangou en hun zonen Filip (16) en Emiel (10) worden voorlopig opgevangen bij familie in Harelbeke, na de brand die hun woning langs de Remi Vermandelestraat in Bissegem onbewoonbaar maakte. Er wordt voor hen gezocht naar een ander onderkomen, vooraleer ze naar hun eigen herstelde woning kunnen terugkeren. Dat zal niet in de eerste maanden kunnen, daarvoor is de schade te groot.

Rekening geopend

Om de familie financieel te steunen, beslisten buren Michael Parmentier en Kris Catteeuw om een inzamelactie op het getouw te zetten. Er is een rekeningnummer geopend. Tot 30 september kan daar geld op gestort worden. Het bedrag gaat integraal naar het getroffen gezin. Er wordt ook bekeken of er bij plaatselijke handelaars collectebussen kunnen geplaatst worden. Wie de familie Van Iseghem wil steunen, kan storten op BE 21 7360 7188 0603, met vermelding ‘steunactie’.