Buitenlandse Howest-studenten huizen straks in vroegere kliniek Sint-Maarten Peter Lanssens

08 augustus 2019

16u55 9 Kortrijk De hogeschool West-Vlaanderen (Howest) wil volgend academiejaar studenten huisvesten in een vleugel van de vroegere Sint-Maartenskliniek in de Burgemeester Vercruysselaan. Dat bevestigt schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester).

Het gaat om studenten die een Erasmusprogramma volgen en studenten die uit alle hoeken van de wereld komen om Digital Arts & Entertainment te volgen, beter bekend als de beste gameopleiding van de wereld. De vleugel van de vroegere kliniek die Howest wil gebruiken, telt 82 kamers. Die vleugel is nog in een prima staat. De studenten gaan er onder begeleiding van een Howest-personeelslid verblijven. De buitenlandse studenten samen laten huizen voorkomt dat ze zich eenzaam voelen. De locatie centraal in de stad kan er ook voor zorgen dat de buitenlandse studenten Kortrijk sneller leren kennen en zich vlotter integreren. AZ Groeninge verkocht de campus van de vroegere Sint-Maartenskliniek een jaar geleden aan Divani NV. Dat is een filiaal van de vastgoedontwikkelaar Immogra uit Gent. Het terrein van de gewezen ziekenhuiscampus is 14.000 vierkante meter groot. Immogra bekijkt momenteel welke ontwikkeling het best bij die buurt past. Dat kan nog een tijdje duren. De vroegere kliniek werd in 1953 door de vzw Kliniek Sint-Maarten opgericht. En in de loop der jaren uitgebreid met enkele zijvleugels en bijgebouwen.