Buitendouches in openluchtbad Abdijkaai werken weer niet: “Ondergrondse leidingen gesprongen” Peter Lanssens

28 augustus 2019

13u41 5 Kortrijk De buitendouches aan het ondiepe deel van het openluchtbad Abdijkaai werken niet. Dat was in juli eveneens het geval. Bezoekers hebben er net zoals toen klachten over, ook omdat de waadbakken bij de buitendouches soms vervuild zijn. “De doorloopdouches werken niet nadat recent de leidingen onder de tegels zijn gesprongen”, zegt Elewin Werbrouck, centrummanager van beheerder Lago.

Het waterdebiet dat wegstroomde, was zeer groot, waardoor de stabiliteit van het zwembad zelfs in het gedrang kwam. Het zijn oude leidingen. “We konden dit echt niet voorzien. In overleg met de stad Kortrijk is beslist om de leidingen voorlopig af te koppelen en het zwembad nog deze week open te houden (het openluchtbad Abdijkaai sluit eind augustus, red.). Zo kan iedereen deze week nog genieten van het openluchtbad. De waadbakken bij de doorloopdouches worden regelmatig handmatig met gechloreerd water ververst. Maar door het ontbreken van een continue watertoevoer is het niet mogelijk om het altijd even proper te houden als in normale omstandigheden”, gaat Elewin Werbrouck verder. Vanaf volgende week wordt het herstel van de oude ondergrondse leidingen dan ingepland, zodat het euvel tegen de volgende zomer in 2020 van de baan is. Ook de doorloopdouches en de waadbakken zullen dan weer normaal werken. Met de douches binnen is er geen enkel probleem. “We plannen in het volgende onderhoud ook het vervangen van vijf kapotte sloten op een totaal van tachtig kleedcabines in. De slotjes zijn oud en liggen niet bij elke slotenmaker op stock. Er zijn lange besteltijden.”