Budastraat onderbroken Peter Lanssens

19 augustus 2019

13u00 4

De firma Spriet uit Izegem werkt op dinsdag 20 augustus in de Budastraat. “Het gaat over werken met een kraan, ter hoogte van het huisnummer 14”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “De Budastraat is hierdoor op die dag en in die zone onderbroken voor verkeer.” Voetgangers en fietsers hebben doorgang. Autoverkeer volgt een omleiding via de Kapucijnenstraat en Broelkaai, die op 20 augustus van rijrichting verandert.