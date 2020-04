Budascoop schenkt 100 filmtickets aan zorgverleners Peter Lanssens

09 april 2020

15u32 0 Kortrijk Kunstencentrum Buda schenkt honderd filmtickets aan zorgverleners. Van zodra de coronamaatregelen het toelaten, kunnen de gelukkigen genieten van een filmavond in bioscoop Budascoop in Kortrijk.

“We willen zorgverleners bedanken die zieken verzorgen of mensen in ongewone omstandigheden bijstaan, in allerlei instellingen”, zegt programmator Lieve Vankeirsbulck. “Onze vraag is dan ook: wie wil je een gratis filmavond bezorgen en waarom.” Op de Facebookpagina Budafilm is een bericht gelanceerd. Je kunt er posten welke zorgverlener wel eens in de bloemetjes gezet mag worden. “We loten vijftig winnaars uit de reacties, die elk een duoticket ontvangen voor een film naar keuze”, vertelt woordvoerster Marlies Coopman. “Van zodra we onze cinema veilig kunnen openen, ontvangen we hen met open armen.”