Budabrug na zoveelste defect hersteld: verkeer verloopt weer normaal Peter Lanssens

12 juni 2019

12u26 7 Kortrijk De Budabrug op Overleie was woensdagvoormiddag defect. De tafelbrug over de Leie, tussen de Overleiestraat en Budastraat, bleef van 10.15 tot omstreeks 12 uur open staan. Waardoor het verkeer moest omrijden. Nu verloopt alles weer normaal.

“Er was een elektromechanisch defect aan één van de vijzels die de brug optillen”, zegt Hélène Vermeulen, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg. De Budabrug is een beweegbare brug met een complexe elektromechanische werking. De brug is gevoeliger aan pannes dan andere bruggen. De Budabrug kwam er in het kader van de Leiewerken in Kortrijk en opende eind januari 2015. De brug was al vele tientallen keren defect. “Maar nu was het toch van december 2018 geleden dat er nog eens een panne was”, benadrukt Hélène Vermeulen.