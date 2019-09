Budabrug liet het al meer dan honderd keer afweten sinds 2015 Joyce Mesdag

16 september 2019

18u45 0 Kortrijk De Kortrijkse Budabrug heeft het sinds haar ingebruikname al meer dan honderd keer laten afweten. Wél worden er ieder jaar minder problemen geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) opvroeg bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

De nieuwe Budabrug in Kortrijk werd in gebruik genomen op 30 januari 2015. “De eerste weken waren er enkele onderbrekingen”, zegt Maertens. “Dat was door een aantal noodzakelijke werken, maar er doken ook kinderziektes op. In 2015 was de brug 15 maal buiten dienst. Op zich is dit niet vreemd. We hebben immers te maken met een beweegbare brug, een unieke technische installatie die niet eerst uitgebreid in een fabriek kon worden getest”, zo weet Bert Maertens.

Beterschap?

Het gros van de problemen deed zich echter voor in 2016. “Toen was de brug maar liefst 36 keer buiten dienst.” Sindsdien gaat het gestaag de goede kant op: “In 2017 waren er nog 27 onderbrekingen. In 2018 20. In de eerste helft van 2019 nog maar drie meer.” Meestal zijn de onderbrekingen voor het weg- en/of scheepvaartverkeer van korte duur. Maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld tussen 18 en 20 maart 2017. “Eén van de slagbomen was toen defect. Na het resetten kreeg men de slagboom terug aan de praat. De aannemer heeft intussen een aanpassing in het programma doorgevoerd om dit probleem op te lossen”. Of tussen 30 mei en 3 juni 2016. “Defecte tandwielen zorgden er toen voor dat de brug niet bediend kon worden. Gedurende 85 uur was er hinder voor het scheepvaartverkeer. Pas op vrijdag 3 juni konden de nodige herstellingswerken plaatsvinden.”