Budabeach verwelkomt beach waterpolotornooi Peter Lanssens

12 augustus 2020

13u02 4 Kortrijk De Leie in hartje Kortrijk vormt op zaterdag 15 augustus het decor voor een beach waterpolotornooi. Het waterpoloveld komt aan Budabeach en zomerbar Amorse in de IJzerkaai. Beach waterpolo is een spectaculaire variant van waterpolo.

Het tornooi start om 11 uur en eindigt om 16 uur. “Het tornooi zal er door de coronacrisis iets anders uitzien. We volgen alle coronamaatregelen strikt op”, meldt voorzitter Tim Verhaeghe van de Kortrijkse Waterpolo Kring (KWK). “We gaan doorlopend demowedstrijden geven, met een mix tussen competitieve en recreatieve ploegen. We hebben met KWK Waterpolo een topploeg en mikken daarom op een hoog niveau. Er zakken ook topspelers van andere ploegen en enkele spelers van de nationale ploeg naar Kortrijk af. De nieuwe Olympische demonstratiesport kan dankzij de steun van de stad Kortrijk in de stadskern gespeeld worden.”

De toegang is gratis, maar beperkt om geen overrompeling te krijgen. Niet vergeten dat er een mondmaskerplicht geldt in Kortrijk. Parkeren kan in de onmiddellijke omgeving, zoals op de parking Broeltorens.



