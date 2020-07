Brute pech voor horecabaas: “Café tot najaar dicht na lockdown en wolkbreuk, ook cafetaria weken toe, al veel tranen gelaten”

Kortrijk

Hoeveel pech kan een horecabaas hebben? Nick Verhaeghe stapelt de tegenslagen op, door overmacht. Zijn sportcafé in Heule was na de lockdown pas tien dagen heropend, toen een wolkbreuk de zaak helemaal onder water zette. Het verdict: een sluiting tot het najaar. Begin juli zette hij ook de uitbating van zijn cafetaria in het openluchtbad in Kortrijk noodgedwongen stop, nadat het diep bad er leegliep . “Ik lag al veel nachten wakker, me afvragend wat ik de wereld heb misdaan”, zucht hij. Nick hoopt op betere tijden, nu het openluchtbad en de cafetaria sinds begin deze week weer open zijn. “De zomer duurt nog lang, we hopen hier nog mooie weken te beleven.”