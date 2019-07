Brusselse dief moet zich na zes jaar toch verantwoorden voor inbraken Alexander Haezebrouck

13u46 0 Kortrijk Een Brusselse inbreker moet zich na zes jaar verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk voor twee inbraken in Kortrijk. De inbreker kon pas na enkele jaren gelinkt worden aan de feiten dankzij DNA-sporen.

Jarenlang vond de politie geen enkel aanknopingspunt van twee inbraken in Kortrijk. Wel hadden ze bij één inbraak een handschoen gevonden van de dader die dat daar vergeten was. Bij de andere inbraak verwondde O.L. zichzelf waardoor er bloedsporen waren en de politie dus over DNA-materiaal beschikte. Alleen konden ze geen match vinden. Pas toen hij werd opgepakt in Brussel voor de diefstal van een auto, kon het DNA gelinkt worden aan de man. Op de versnellingsspook werd hetzelfde DNA aangetroffen zoals bij de twee woninginbraken in Kortrijk. Bij een huiszoeking in zijn woning werd een iPad die in Kortrijk werd gestolen, teruggevonden. Volgens de openbare aanklager maakt L. deel uit van een professionele inbrekersbende en worden de gestolen spullen snel doorverkocht. L. daagde niet op voor zijn proces. Er werd een jaar celstraf gevorderd. Andere daders konden niet geïdentificeerd worden. Vonnis op vier september.