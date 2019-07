Brussel sluit Kortrijk Drumt in de armen: “Vanaf nu ieder jaar naar nationale feestdag” 25.000 toeschouwers genieten mee, in 2020 komt koning Filip wél kijken Peter Lanssens

22 juli 2019

09u33 66 Kortrijk Wat een spektakel van Kortrijk Drumt op de nationale feestdag in Brussel. Waar de 150 drummers van Drumsessies Gino Kesteloot uit Heule de Kunstberg urenlang lieten daveren. Tot 25.000 toeschouwers dansten van plezier. “Het protocol van het koningshuis was in de wolken”, zegt een geëmotioneerde Gino Kesteloot. “Vanaf nu zijn we met Kortrijk Drumt ieder jaar in Brussel welkom op de nationale feestdag. En in 2020 spelen we ook voor koning Filip.”

Dat Kortrijk Drumt tijdens de festiviteiten rond de nationale feestdag een plaats kreeg op de Kunstberg, hebben de drummers te danken aan hun talent. Want toen Carine Verstraeten van de Brusselse promodienst Le Syndicat d’Initiative-Bruxelles Promotion (SIBP) op Facebook een filmpje van hun kunnen zag, regelde ze de komst van Kortrijk Drumt. De drummers gaven zondag van 10.30 tot 19 uur tal van zinderende shows met muziek van onder meer Queen, David Bowie, Rammstein en Deep Purple. Jonge en oude leden van Drumsessies Gino Kesteloot, iedereen deed mee. Ook burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne drumde mee. Het publiek vond het fantastisch. “Toen we aan onze optredens begonnen, volgden er zo’n duizend toeschouwers. Maar naarmate de dag vorderde, groeide de massa aan. Tot er uiteindelijk zeven- tot achtduizend mensen tegelijk volgden. Ze dansten op de muziek en sommigen drumden zelf mee, zoals enkele Brazilianen en een vrouw uit Tokio. Prachtig, zoiets maakte ik nog nooit mee. Brussel is gek op muziek. We mogen allemaal fier zijn op onszelf. Fantastisch hoe we Kortrijk in Brussel promootten. We speelden op de Kunstberg alle shows samen zeker voor 25.000 mensen.”

Kortrijk Drumt zat op de Kunstberg helemaal op het einde van de veiligheidszone. De koning is gewoon niet tot bij ons geraakt. Het protocol drukte ons op het hart dat we met Kortrijk Drumt voortaan elk jaar welkom zijn op de nationale feestdag in Brussel. Het protocol zal er voor zorgen dat we in 2020 op een nog meer centrale plaats spelen. En waarom niet met 250 drummers dan. Want het protocol wil dat koning Filip het in 2020 wél ziet. Gino Kesteloot

Steeds meer aanvragen

“Gino Kesteloot is de koning van Kortrijk”, stelde Van Quickenborne (Team Burgemeester-Open Vld) op de Kunstberg. De echte koning, Filip, bleef helaas weg. “Waar een logische verklaring voor was. Want Kortrijk Drumt zat op de Kunstberg helemaal op het einde van de veiligheidszone. De koning is gewoon niet tot bij ons geraakt”, vertelt Gino Kesteloot. “Maar niet getreurd, want het protocol was in de wolken met onze shows. Het protocol drukte ons op het hart dat we met Kortrijk Drumt voortaan elk jaar welkom zijn op de nationale feestdag in Brussel. Het protocol zal er voor zorgen dat we in 2020 op een nog meer centrale plaats spelen. En waarom niet met 250 drummers dan. Want het protocol wil dat koning Filip het in 2020 wél ziet. Brussel zal Kortrijk Drumt zo nog meer leren kennen. Schitterend. We krijgen ondertussen trouwens steeds meer aanvragen binnen voor shows van Kortrijk Drumt. Voorbeelden zijn Oostende en Mons (Bergen), maar hierover later meer”, zegt Gino Kesteloot.

Ook Brazilië wenkt

Wie er niet bij kon zijn in Brussel, krijgt nog kansen. Want het stopt niet na de nationale feestdag. Zo opent Kortrijk Drumt op donderdag 8 augustus ’s avonds de camping van het Alcatraz Hard Rock & Metal Festival, vlakbij de festivalweide op de Lange Munte. En Kortrijk Drumt treedt in december tijdens de Warmste Week van Music for Life in Kortrijk op. Wat het dan wordt, is nog een verrassing. In 2020 volgt een Kortrijk Drumt By Night, met ook een laser- en lichtshow. Mogelijk op de Collegebrug, maar dat is nog niet zeker. En dan is er nog Brazilië, waar de organisatoren van drumspektakel Orquestra de Baterias in Florianópolis hun oog lieten vallen op Kortrijk Drumt. Met veel drummers naar Brazilië afreizen is wel duur. “En toch komt het in orde. We gaan extra sponsors voor de show in Brazilië zoeken”, zegt Gino Kesteloot.