Brugfiguur begeleidt kwetsbare voetballers bij KSV Kortrijk en KRC Bissegem Peter Lanssens

06 maart 2020

10u39 0 Kortrijk Kortrijk telt 1.200 jeugdvoetballers. Het aantal jongeren dat inschrijft met kansentarief (UiTPAS) stijgt, vooral bij KSV Kortrijk (65 procent) en KRC Bissegem (35 procent). Dat komt omdat beide voetbalclubs in buurten met hoge armoedecijfers liggen. Er wordt nu een part time brugfiguur aangesteld. Om de ontwikkelingskansen van deze voetballende jongeren verder te versterken.

Er is bij KSV Kortrijk en KRC Bissegem een hoge instroom van jongeren met een migratieachtergrond en van jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare positie. “Maar door gestelde verwachtingen ontstaan vaak mechanismen van uitsluiting, net op de plek waar jongeren zich willen ontplooien”, is in het verslag van het schepencollege in Kortrijk te lezen. “Veel jongeren stoppen hierdoor met voetballen in clubverband. Ze zetten daarna nog zelden de stap terug.” De stad en beide clubs krijgen nu een subsidie om voor een periode van twee jaar een halftijdse brugfiguur aan te stellen. De brugfiguur bouwt aan maximale ontwikkelings- en integratiekansen voor jongeren en hun ouders, geeft trainers en begeleiders vorming in het weerbaarder maken van jongeren en zet samenwerkingen op met sociaal sportieve voetbalprojecten. Voorbeelden zijn Red-Side Academy, vzw Ajko, Dalmar team en Homeless cup Kortrijk. Er worden ook contacten gelegd met scholen in de buurt. Indien het project goed loopt, kan het uitgebreid worden naar andere voetbalclubs. Het gesubsidieerde project kost 22.500 euro per jaar. De brugfiguur start vanuit het stedelijk Team Welzijn.