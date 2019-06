Brouwerij Vander Ghinste ontruimd door brand ondergrondse kabel LSI

19 juni 2019

13u53

Kortrijk Brouwerij Omer Vander Ghinste in het centrum van Bellegem (Kortrijk) is dinsdagmiddag zo'n twee uur ontruimd. Oorzaak was een brand aan een ondergrondse elektriciteitskabel onder een weg in heraanleg die dwars door de brouwerijsite loopt.

Zo’n 40 werknemers werden naar de refter gebracht, het productieproces draaide op een laag pitje en de wegenwerken rond de site en in de Kwabrugstraat vielen stil. De evacuatie was preventief en gebeurde vooral omdat de elektriciteitskabel ook in de buurt van een gasleiding op middendruk lag.

De brandweer van de zone Fluvia en technische ploegen van netwerkbeheerder Fluvius snelden ter plaatse. “Onder de grond bleek de temperatuur op te lopen tot 130 graden. Er was dus een reëel risico dat de gasleiding in kunststof zou smelten en er een gaslek zou ontstaan”, aldus Hans Van Poucke van de brandweerzone Fluvia. “Uiteindelijk bleken drie laagspanningskabels doorgesmolten en bleven de hoogspanningskabel en de gasleiding intact.” Rond 14u mochten alle werknemers van de brouwerij het werk hervatten.