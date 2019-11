Brouwerij Omer Vander Ghinste krijgt 209.000 euro Vlaamse steun en werft 12 nieuwe werknemers aan Peter Lanssens

22 november 2019

07u13 0 Kortrijk Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) kent 209.000 euro steun toe aan Omer Vander Ghinste in Bellegem. Zodat de brouwerij kan blijven investeren in groei en extra personeel. Er is sprake van 12 nieuwe werknemers.

De familiale brouwerij – vooral bekend van de bieren Omer, LeFort, Bockor en Kriek Max – groeide het afgelopen decennium enorm. De omzet werd meer dan verdubbeld. Een eerste investeringsprogramma om de groei te bestendigen werd in 2015 opgestart, met een nieuwe brouwzaal en een nieuw logistiek centrum.

Nieuwe bottelarij en gistingskelder

Nu dat programma is afgerond, de nieuwe brouwzaal rechtover de brouwerij werd in 2018 in gebruik genomen en recent opende het nieuw logistiek centrum op het bedrijvenpark De Pluim in Zwevegem, is het tijd voor een nieuw project. Het gaat over een investeringsronde van ruim 14 miljoen euro. Want nu er geen logistiek centrum meer is in Bellegem, komt er plaats vrij in de thuishaven van de brouwerij. Waardoor het mogelijk is om een nieuwe hoogtechnologische bottelarij en een bijkomende gistingskelder met tien nieuwe gistingstanks te installeren. Onder meer om de groei van bieren zoals Omer en (Tripel) LeFort aan te kunnen. Voor die realisaties kent minister Crevits de financiële steun toe. Nog gepland: het renoveren en herinrichten van de historische brouwzaal als interactief bezoekerscentrum en het uitbreiden van de degustatieruimte. Want ook het biertoerisme zit in de lift. De brouwerij verwacht trouwens 12 nieuwe werknemers aan te trekken. Wat het totaal op 73 werknemers zal brengen.