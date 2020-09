Bronzen beeldje Karaboeja op Grote Markt in Kortrijk gestolen LSI

20 september 2020



Bron: LSI 0 Kortrijk Op de Grote Markt van Kortrijk is het voorbije weekend het bronzen beeldje Karaboeja gestolen. Dieven haalden het van de sokkel met een slijpschijf. “Verschrikkelijk en onbegrijpelijk. We zetten alles op alles om de daders te vinden”, aldus schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA).

Kortrijk lanceerde samen met kunstenares Mie Bogaerts de Zie Mie toer. Een alternatieve route van 7 kilometer die wandelaars en fietsers door de stad langs 20 bronzen beeldjes van 20 centimeter groot bracht. De beeldjes hadden opvallende namen zoals de Leiepisser op de verlaagde Leieboorden, de Hofdame, Ture Glure, de Baadster, de Tooghanger,… Bij elk beeld hoort een anekdote van Joris Denoo en een QR-code. Wie die inscant met zijn smartphone, komt op de Kortrijkse beeldbank uit en hoort en ziet Joris Denoo telkens een gedichtje voordragen. Maar op de Grote Markt verdween dus Karaboeja. “Verschrikkelijk”, aldus Axel Ronse. “We zetten bewust in op kunst in de publieke ruimte en dan gebeurt dit. Marginaal, excuseer me de woordkeuze. We hopen dat camerabeelden opheldering brengen. Er is een klacht ingediend bij de politie en we doen ook een oproep naar getuigen. We zullen alles op alles zetten om de daders te vinden en te bestraffen. We nemen dit als stad heel ernstig.”