Broers voor rechter nadat ze derde broer geslagen en geschopt zouden hebben

16 september 2019

19u51 0 Kortrijk Twee broers uit Kortrijk moesten zich maandagmorgen verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk omdat ze hun derde broer volgens een getuige op straat zouden geslagen en geschopt hebben. “Hij was in een psychose en we wilden hem voor ieders veiligheid naar binnen trekken”, verdedigden de dertigers zich.

Het incident deed zich voor op 6 oktober vorig jaar in de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk. “Een getuige zag hoe twee mannen sloegen en schopten op een andere man die op de grond lag”, sprak het openbaar ministerie. “Nadien zagen ze hoe ze hem naar binnen in een huis sleurden. Toen de politie ter plaatse kwam, vertelden de mannen doodleuk dat er niets aan de hand was, maar de agenten hoorden een man op de achtergrond kreunen van de pijn. Toen ze binnen gingen kijken, zagen ze dat een man vastgebonden lag in een kamer.” Volgens de twee broers gaat het om een misverstand. “We hebben onze broer helemaal niet geslagen of geschopt.” De derde broer van het gezin kampt met zware psychologische en mentale problemen waardoor hij agressieaanvallen heeft, waanvoorstellingen en zelfmoordpogingen onderneemt. Hij werd in het verleden al meermaals al dan niet gedwongen opgenomen in een psychiatrisch centrum. “Enkele dagen voor de feiten werd beslist dat een opname niet langer nodig was omdat de man familie heeft die voor hem zorgen”, pleitte hun advocaat. “Die dag vroeg hun broer om meer medicatie omdat het fout begon te gaan. Ze telefoneerden naar het psychiatrisch centrum waar hij was verbleven, maar daar verboden ze de familie om hun broer extra medicatie toe te dienen omdat er een gevaar op een overdosis zou zijn.” De broer belandde kort daarna in een psychose en liep de straat op. “Hij blokkeerde daar het verkeer en vormde een gevaar voor al wie dichterbij kwam. Zijn broers hebben hem hardhandig mee naar binnen moeten sleuren en bonden hem vast. Hij kon daarna ontsnappen en liep alweer de straat op, opnieuw moesten de twee mannen hun broer hardhandig terug naar binnen sleuren, hun broer rukte zich los en viel daarbij op straat, dat is wat de getuige gezien heeft.” De advocaat van de twee broers vraagt de vrijspraak. “Het gaat hier om een noodsituatie waarbij ze enkel de veiligheid van hun broer en de maatschappij wilden verzekeren. Hun moeder stond ook te kijken op het incident.” Het parket vraagt dat de broers veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van 200 euro. Vonnis op 14 oktober.