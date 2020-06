Broer en zus terecht voor diefstal bij ex-werkgever Alexander Haezebrouck

18 juni 2020

12u23 0 Kortrijk Een 56-jarige man uit Kortrijk moet zich verantwoorden op de rechtbank omdat hij een diefstal pleegde bij een voormalige werkgever, het transportbedrijf Eutraco in Roeselare. Volgens de werkgever ging het in totaal over zo’n 5.000 euro. De man verkocht de spullen voor 150 euro op de markt.

De 56-jarige man brak binnen in het bedrijf op 6 februari 2018. Hij was er samen met zijn zus naar toe gereden. Ze gingen aan de haal met een hoop materiaal waaronder slijpschijven en boormachines. Op camerabeelden was te zien hoe E.D. het magazijn verschillende keren in en uit liep en alles in de auto inlaadde. Ondertussen stond zijn zus op de uitkijk. De man ontkende eerste de feiten, maar na confrontatie met de camerabeelden kon hij niet anders dan toegeven. “Het was een impulsieve daad. De zus van mijn cliënt zat in financiële problemen en hij wou haar helpen”, pleitte zijn advocaat. “Hij wist dat de deur van het magazijn niet goed afgesloten was. Maar hij beseft nu natuurlijk dat het een domme beslissing was. Ze hebben er ook amper iets aan verdiend. Op de Vlooienmarkt in Moeskroen kregen ze voor alles 150 euro.“ Beiden riskeren nu een gevangenisstraf van tien maanden en een geldboete van 600 euro. Vonnis op 2 september.