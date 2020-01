Broelkaai dag dicht voor afbraak kraan Peter Lanssens

13 januari 2020

11u49 0

De Broelkaai in Kortrijk is op dinsdag 14 januari onderbroken voor verkeer, op een strook tussen de Budastraat en de Kapucijnenstraat. De firma Verhelst Machines uit Oostende breekt die dag een kraan af op de hoek van de Budastraat en Broelkaai. Gemotoriseerd verkeer dat in de omgeving moet zijn, volgt op dinsdag 14 januari een omleiding via de Handboogstraat en Guido Gezellestraat. Fietsers rijden om via de Kapucijnenstraat en Trompestraat enerzijds en via de Handboogstraat en Guido Gezellestraat anderzijds. Voetgangers kunnen door.