Broelbrug dicht voor plaatsen ledverlichting, Buda-eiland blijft bereikbaar Peter Lanssens

22 mei 2019

11u50 12 Kortrijk Deze week wordt het sluitstuk van de nieuwe monumentverlichting aan de Broeltorens afgewerkt door ledverlichting onder de Broelbrug te installeren. Er zijn drie poorten onder de brug. Per poort komen twee rijen van vijf ‘ledlines’. De Broelbrug tussen de torens is dicht tijdens de werken.

Er wordt met een ponton op de Leie gewerkt om de toestellen met ledverlichting onder de Broelbrug te kunnen monteren. “Een ponton werkt beter dan een stelling, om je makkelijk van poort naar poort te verplaatsen”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). Het ponton is aangevoerd met een vrachtwagen en vanop de kaai te water gelaten. Op de brug staat een kraanwagen om het ponton op zijn plaats te houden. Hierdoor is een tijdelijke verankering aan de brug niet nodig. De volledige monumentverlichting wordt tegen donderdagavond 23 mei afgeregeld. De Broelbrug is tijdens de werken dicht voor verkeer. Er zijn lokale omleidingen. Het Buda-eiland blijft bereikbaar via de kleine ring rond Kortrijk (R36), de Overleiestraat, de Budastraat en de Dam.