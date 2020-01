Broelbrug dicht voor afbraak kerstverlichting Peter Lanssens

23 januari 2020

15u40 0

De firma Verstraete uit Jabbeke neemt op maandag 27 januari de kerstverlichting aan de Broeltorens weg. Om dat veilig te kunnen doen, is de Broelbrug komende maandag tijdelijk dicht voor het verkeer. Gemotoriseerd verkeer en fietsers die toch in de buurt moeten zijn, volgen een omleiding via de Onze-Lieve-Vrouwestraat, Grote Markt, Rijselsestraat, Hendrik Consciencestraat, Beheerstraat, Noordstraat, Meensestraat, Overleiestraat en Budastraat. Voetgangers hebben doorgang en kunnen wel over de Broelbrug.