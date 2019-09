Breekt Levensloop record? Teller staat op 5.792 deelnemers Nog voor de start al 152.981 euro ingezameld voor de Stichting tegen Kanker Peter Lanssens

26 september 2019

11u16 0 Kortrijk De Leieboorden aan het Guldensporencollege Kaai vormen op zaterdag 28 en zondag 29 september het decor voor de 24-urenloop Levensloop. De teller staat momenteel op 5.792 deelnemers, waarvan 80 teams en 141 vechters tegen kanker. Er is nog voor de start al 152.981 euro ingezameld voor de Stichting tegen Kanker. Dat kan nóg beter. “We mikken op 8.500 deelnemers”, zeggen de organisatoren. Er zijn bijzondere initiatieven op Levensloop zoals een mensenketting van duizend lopers en 24 uur rond het Buda-eiland varen, in een kano. Wie nog mocht twijfelen, kom af en doe mee.

Levensloop klokte vorig jaar af op een record van 7.331 deelnemers, 89 teams en 242.351 euro. Kort voor de volgende editie staat de teller al op 5.792 deelnemers. Een nieuw record hangt dus in de lucht. Levensloop start komende zaterdag om 15 uur, aan het Guldensporencollege Kaai in de Diksmuidekaai.

Oproep van leukemiepatiënt Iben

Er zijn enkele opmerkelijke initiatieven. Zo zal Iben Libert (11) uit Rumbeke, de jongeman vecht al zeven jaar tegen leukemie, samen met lotgenootjes Fee en Nand zondag om 13.30 uur een mensenketting met ruim duizend lopers proberen te vormen, langs het parcours. Dat is Iben zijn wens omdat hij zelf een ketting met kralen draagt. Iedere kraal illustreert een sleutelmoment zoals een chemokuur, operatie, ruggenprik, beenmergpunctie of bestraling. Elke gebeurtenis, zoals een rotdag of goeie dag, heeft een aparte kleur in zijn ketting. Die ondertussen al meer dan vier meter lang is. Iben is dit jaar trouwens hervallen, maar stelt het na een zoveelste behandeling gelukkig wel weer goed. ‘Team Iben, Fee en Nand’ doet al voor de zesde keer mee aan Levensloop. Het fraaie parcours maakt een lus tussen de Buda- en Groeningebrug, via de Diksmuide- en Ijzerkaai en over de Collegebrug.

24 uur kanovaren

Er springen verder enkele sportieve uitdagingen in het oog. Danny Veys wil de 24 uur volmaken… in een kano. De Markenaar zal tijdens de volledige Levensloop op de Leie toertjes rond het Buda-eiland varen. “Toen het parcours vorig jaar van de Lange Munte naar de Leieboorden nabij Buda Beach verhuisde, kwam ik op het idee”, zegt Danny Veys. “Het zal op de lus van twee kilometer op de Leie vaak tegen de stroom varen zijn. Wat het lastig maakt. Veel zal ook van de weersomstandigheden afhangen. Ik hoop dat het windstil is. Maar ik ben een ervaren kanovaarder. Ik ben niet van plan om uit mijn boot te komen. Ik heb een plasbeker mee en eet in de dagen vooraf niet te veel vezels. Mijn beste vriend zal me tijdens mijn uitdaging van eten en drinken voorzien. De motivatie is heel groot om het tot een goed einde te brengen. Want er zit een persoonlijke kant aan mijn onderneming. Ik verloor op jonge leeftijd mijn ouders aan kanker. Ook al mijn grootouders kregen kanker en stierven aan de ziekte.”

Vrijwilligers gezocht

Dieter Neirinck (43) uit Bellem bij Aalter loopt en wandelt voor team ING West- en Oost-Vlaanderen de volle 24 uur het parcours af. “Ik werkte al tal van triatlons en marathons af. Maar dit is wel een heel lange uitdaging”, vertelt hij. “Vooral ’s nachts wordt het pittig. Ik verwacht enkele zware momenten. Maar hoop het met de steun van vrienden en collega’s te kunnen uithouden”, aldus Dieter. De organisatoren zoeken trouwens nog vrijwilligers om Levensloop mee in goeie banen te leiden, komend weekend. Wie zich wil inzetten, contacteert voorzitter Koen Byttebier: koen@byttebier.com. Alle verdere informatie zoals bijvoorbeeld over de openings-, kaarsen- en slotceremonie is terug te vinden op de site van Levensloop of op de Facebookpagina Levensloop Kortrijk 2019.