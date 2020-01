Brasserie Octo versterkt Aalbekeplaats: “Prachtig dat het horecaplein op volle toeren draait” Peter Lanssens

15 januari 2020

15u45 6 Kortrijk Het horecaplein op Aalbekeplaats krijgt versterking. Nu Henry Ghyssel (24) er Octo geopend heeft. “Een brasserie met een klassieke keuken, maar tegelijk een jonge touch met bijvoorbeeld ook tapas op de kaart”, zegt chef-kok Henry Ghyssel, die ervaring opdeed in La Cravache in Rekkem en La Différence in Kooigem.

Aalbekeplaats heeft nu vier restaurants op het horecaplein met naast het nieuwe Octo (Latijns voor acht, een verwijzing naar het huisnummer, nvdr) ook eethuis Vanallier, restaurant Le Saint-Georges en spijshuis St.-Cornil. Je hebt er verder nog café ’t Beenhouwerijtje en boetiek in dranken St.-Vincent. “We komen allemaal overeen omdat we ons diversifiëren van onze collega’s”, zegt Henry's vader Joost Ghyssel (51). “We vullen elkaar aan. Prachtig dat het horecaplein op volle toeren draait. Het ligt op een uitstekende locatie, aan de drukke gewestweg N43. Aalbeke leeft”, meent Joost Ghyssel.

“Het is al altijd mijn droom geweest een restaurant te beginnen”, pikt Henry in. “Toen het pand van mijn ouders vrij kwam, heb ik geen moment getwijfeld. Ik stond als kind thuis altijd al in de keuken. Samen met mijn mama, die zo goed kan koken. Mijn opa en oma hebben vroeger feestzaal-restaurant Domino in Rollegem, nu gekend als ’t Oud Gemeentehuis, gerund. Het heeft me altijd geboeid.”

Mooie toog

Brasserie Octo is open van woensdag tot en met zondag en op zaterdagavond. De keuken is van 12 tot 14.30 uur en van 18.30 tot 21.30 uur open. “Maar je kunt hier vanaf 11.30 uur ook doorlopend terecht voor een aperitief en tapas of koffie en taart”, vertelt Henry. “Je mag hier ook gewoon iets drinken, we hebben een mooie toog met tien barstoelen.”

De brasserie biedt plaats aan dertig gasten. Achteraan en vooraan zijn terrasjes gepland met telkens plaats voor vijfentwintig gasten. Mama Veerle Ferlin (51) helpt graag mee in Octo. Meer info op de Facebookpagina van Octo.