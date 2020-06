Brasserie Falstaff ondergaat bioreiniging: “Beter voorkomen dan genezen” Peter Lanssens

07 juni 2020

09u04 0 Kortrijk Het was een vreemd zicht zaterdag in de vooravond in brasserie Falstaff in de Stationsstraat in Kortrijk. Waar mannen in witte pakken en met maskers aan de horecazaak een grondige bioreiniging gaven, met het professionele Indufarm product Huwa-San TR-5. “Beter voorkomen dan genezen”, zeggen Filip De Coker en Inge Schovaerts van het bedrijf Fingservices.



Er werd wat lacherig over gedaan op sociale media, over de bioreiniging in brasserie Falstaff. Maar volgens Filip De Coker is het wel degelijk nuttig. “Het is niet zo dat het helemaal leeg bleef in de horecazaken de voorbije weken. Uitbaters en personeelsleden lopen regelmatig hun zaak in en uit, om te checken of alles nog oké is en om de heropening voor te bereiden. Je weet dus maar nooit. Want het virus kan wel een tijdje overleven op bepaalde oppervlakten. De met zilver gestabiliseerde waterstofperoxide in het product Huwa-San TR-5 inactiveert het virus volledig. De bioreiniging wordt door helscare.be, Fingerservices.be, R&tservices en Sculptureworld Jurgen aangeboden. We zijn eventbedrijven, maar we hebben onze werking omgevormd om deze crisis te overleven. En om een helpende hand te reiken aan onze collega-ondernemers. Een bioreiniging is niet enkel nuttig in de horeca. Zo kan het bijvoorbeeld ook handig zijn om tijdens beurzen standen te desinfecteren. We rekenen een te bepalen prijs per vierkante meter aan. Duur is het zeker niet.”

Koen Tieghem (47) en Vicky Vanacker (47), zaakvoerders van brasserie Falstaff, zijn overtuigd. “De veiligheid van onze medewerkers en onze klanten staat boven alles. We willen zo coronavrij mogelijk heropenen”, vertellen ze. De PR-man voor Fingservices in West-Vlaanderen is Dominic Creus. “Er zijn nog Kortrijkse horecazaken die een bioreiniging laten doen”, vertelt hij. “Zo trekken we binnenkort nog naar Bar Luxe en naar volkscafé de Lille.”