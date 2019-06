Brandweerlui Fluvia schorten stakingsactie op na toegevingen zoneleiding VHS/JME

28 juni 2019

16u58 0 Kortrijk De stakingsactie die eind mei in Kortrijk opgestart werd door brandweerlui van de zone Fluvia, is voorbij. Een maand lang hebben de blussers geen wettelijk verplichte administratieve taken uitgevoerd, uit onvrede met het beleid. De interventies werden wel normaal uitgevoerd. De zoneleiding komt nu met een aantal concrete maatregelen tegemoet aan de verzuchtingen.

Vakbonden en zoneleiding zaten vrijdagmorgen rond de tafel om een engagementsverklaring te bespreken die de wrevel en het ongenoegen van de brandweerlui moet wegwerken. Zo wordt de nachtpermanentie in de kazerne van Kortrijk met twee mensen versterkt. Er komt een proefproject waarbij een deel van het personeel (ambulanciers, dispatchers en operationele mensen) in shiften van twaalf in de plaats van acht uur werkt. Er is een diplomatoeslag toegezegd, zowel voor beroepskrachten als vrijwilligers, die bovendien met terugwerkende kracht wordt betaald. De ziekenwagen van Harelbeke - één van de twistpunten - wordt opgewaardeerd waardoor er op termijn de klok rond weer binnen de twee minuten (in de plaats van vijf) kan worden uitgerukt. De zone Fluvia maakt ook werk van investeringen in middelen en gebouwen. Zo zijn er bijvoorbeeld vijf nieuwe ambulances besteld. Eind dit jaar zullen de vakbonden de balans opmaken om te zien wat er van de beloftes in huis is gekomen. Als blijkt dat er onvoldoende beterschap is, volgen mogelijk nieuwe en iets hardere acties.

