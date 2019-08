Brandweerkorpsen houden minuut stilte voor slachtoffers brand in Beringen: “Veraf of dichtbij:

zo’n voorval grijpt ons naar de keel” Alexander Haezebrouck

12 augustus 2019

17u18 0 Kortrijk Ook in onze streek hielden brandweerkorpsen maandag een eerbetoon om hun collega’s te herdenken die afgelopen weekend in een brand om het leven kwamen in Beringen. “Of zo’n voorval veraf of dichtbij gebeurt: het grijpt ons naar de keel. De brandweer is één grote familie”, zegt Piet Beirlaen van de hulpverleningszone Fluvia.

De brandweer in het hele land is in een diepe rouw nadat een brand in Beringen afgelopen weekend twee levens eiste. In de nacht van zaterdag op zondag kwamen twee brandweerlieden om bij een flashover, een plotse ontbranding van hete gassen met ontploffing. “Zondag zijn al verschillende brandweermannen die niet van dienst waren, afgezakt naar kazernes in de zone”, zegt Piet Beirlaen van de hulpverleningszone Fluvia. In Kortrijk hebben de brandweermannen zondag spontaan een moment van stilte gehouden. In de zone Fluvia hebben ze in de recente geschiedenis nog niet te maken gehad met een dergelijk drama. “Zo’n 15 jaar geleden is wel een ambulancier omgekomen bij een ongeval en zijn er op interventies collega’s gewond geraakt met blijvende letsels”, zegt Piet Beirlaen. “Maar zo’n drama als in Beringen, is heel moeilijk te verwerken natuurlijk.” 25 jaar geleden werd de FIST (Fire Stress Teams) opgericht door traumapsycholoog Erik De Soir. Het gaat om een team van mensen die hulpverleners helpen bij het verwerken van een traumatische ervaring. “Er zijn leden die psychologische bijstand bieden net na de gebeurtenis en mensen die nadien gesprekken organiseren met de betrokkenen, individueel of in een groep.”

Gevaar

“Het gevaar op een ongeval zit in vele kleine hoekjes in het leven als hulpverlener”, zegt Piet Beirlaen van de hulpverleningszone Fluvia. “Dat begint vanaf het moment dat een vrijwillig brandweerman in zijn auto springt en naar de kazerne rijdt tot hij weer veilig en wel thuis is. Daartussen kan van alles gebeuren.” In Kortrijk hielden ze om 14 uur één minuut stilte. De brandweerlui, het kaderpersoneel en de ambulanciers kwamen naar buiten net zoals enkele voertuigen. Ze brachten een groet en lieten ook hun sirenes horen. Bijna alle brandweerkorpsen uit de regio hielden maandag een minuut stilte, zo ook bijvoorbeeld in Wevelgem. Aan het stadhuis in Menen hingen de vlaggen maandag een hele dag halfstok om de slachtoffers van de brand te herdenken. Maandagavond is er bij de brandweerpost in Marke ook een spontane bijeenkomst om de Limburgse slachtoffers te herdenken.