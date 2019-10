Brandweer ruimt verfspoor in Heule LSI

12 oktober 2019

11u21

Bron: LSI 0 Kortrijk Wie liet langs de Kortrijksestraat in Heule (Kortrijk) een pot verf op de weg uiteenspatten? Dat is de vraag die wordt gesteld nadat witte verf zaterdagochtend rond 10u in de buurt van het kruispunt met de Bozestraat op het wegdek terecht kwam.

De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse in een poging om de verf van het wegdek te spuiten maar dat was onbegonnen werk. Omdat tal van voertuigen al door de verf waren gereden, was het verfspoor verspreid over enkele honderden meters en al in de asfalt gedrongen. Tijdens de poetswerken van de brandweer was er maar alternerend verkeer mogelijk. Daar zorgde de politie voor.