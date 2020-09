Brandweer ruimt mazoutspoor Alexander Haezebrouck

08 september 2020

De brandweer rukte dinsdagmorgen omstreeks 10 uur uit naar de Bergstraat in Aalbeke. Daar was een mazoutspoor op de weg terechtgekomen van aan de kerk tot aan de Knokstraat. Om te vermijden dat de Bergstraat erg glad zou worden door mogelijke regenval, werd het mazoutspoor met schuim verwijderd. Door de tussenkomst van de brandweer was de Bergstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.