Brandweer ruimt mazoutspoor aan Grote Markt Alexander Haezebrouck

27 december 2019

De brandweer rukte vrijdagnamiddag omstreeks 15.45 uur uit naar de Grote Markt in Kortrijk om een groot mazoutlek op de ruimen. Wellicht is een auto of vrachtwagen met een lekke mazouttank zijn lading verloren toen hij vanuit de Onze-Lieve-Vrouwestraat via de Grote Markt naar de Rijselsestraat reed. De brandweer was een tijdje in de weer om het mazoutspoor op te ruimen.