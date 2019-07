Brandweer redt drachtige koe uit Heulebeek Alexander Haezebrouck

13 juli 2019

20u47 0 Kortrijk In de Waterhoek in Heule raakte zaterdagavond omstreeks 19 uur een koe vast in de Heulebeek. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse om het drachtige dier terug op het droge te krijgen. Na veel trekken en sleuren lukte dat ook.

De drachtige koe die op een weide helemaal achteraan de doodlopende straat Waterhoek in Heule graast, zakte plots weg in de Heulebeek. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse. Ze slaagden er in het dier na een lange tijd terug op het droge te krijgen door met brandweerslangen onder haar poep door te steken en te trekken. Eens op het droge durfde het dier niet meteen helemaal terug naar boven te wandelen. Ze bonden het dier dan maar vast aan een stevige boomstronk zodat ze zeker niet meer in het water zou kunnen belanden en in de hoop dat ze uiteindelijk op eigen krachten weer helemaal boven in de wei zou geraken.