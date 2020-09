Brandweer plaatst scherm na ongeval met bromfietsster VHS

02 september 2020

Langs de Meensestraat in Kortrijk werd dinsdagavond rond 19 uur een meisje van 18 op haar bromfiets aangereden door een auto. Dat gebeurde ter hoogte van de fitnesszaal Basic Fit. Om de hulpdiensten in alle rust toe te laten het jonge slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen, werd de brandweer gevraagd om een scherm te plaatsen. De bromfietsster uit Kortrijk werd nadien naar de spoedafdeling van het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. De automobilist die bij het ongeval betrokken was, een 34-jarige man, kwam er met de schrik vanaf.