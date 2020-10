Brandweer opnieuw naar woonzorgcentrum, na alweer melding van gaslek VHS

02 oktober 2020

08u50 2 Kortrijk Voor de tweede keer in een week tijd moest de brandweer uitrukken naar de zorgcampus ’t Hoge in Kortrijk. Ook nu weer was de aanleiding identiek: een alarmmelding voor een gaslek dat er gelukkig geen bleek te zijn.

De brandweer werd iets na 4 uur vrijdagmorgen opgeroepen nadat in een blok met assistentiewoningen op de zorgcampus automatisch alarm was geslagen voor een gaslek. Onterecht, zo bleek al snel. Er werd geen gas waargenomen. Toch werd de bovenverdieping van het woonblok preventief geventileerd. Geen van de bewoners moest worden geëvacueerd. Uit veiligheidsoverwegingen sloot de brandweer wel de gastoevoer af tot een vakman in de loop van de dag de installatie kan komen bekijken. Vorige week was de brandweer al eens opgeroepen naar dezelfde zorgcampus, voor een identieke reden. Toen bleek een koppeling losgeraakt maar dat euvel kon snel worden hersteld.