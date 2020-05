Brandweer opgeroepen nadat eenden in bassin vallen aan kanaalsluisje Alexander Haezebrouck

06 mei 2020

18u22 0

De brandweer rukte woensdagnamiddag uit naar de Abdijkaai voor dieren in nood. Het bleek te gaan om enkele eenden die aan het kanaalsluisje in een lager gelegen bassin waren terechtgekomen. “Het is niet de eerste keer dat we hiervoor worden opgeroepen”, klinkt het bij de brandweer. De brandweer kon de eendjes niet meteen uit het bassin halen omdat ze er niet bij konden. “We gaan wel vragen of het mogelijk is om een balk te plaatsen zodat de eendjes niet meer naar beneden vallen.”