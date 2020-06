Brandweer moet bewoner wekken terwijl alarm gaat door pot op het vuur Alexander Haezebrouck

14 juni 2020

In een appartement langs de Veldstraat in Kortrijk brak zondagnamiddag omstreeks 18.00 uur een brandje uit. Een bewoner op de eerste verdieping was in slaap gevallen terwijl er nog een potje op zijn vuur stond. Het alarm trad in werking en de brandweer snelde ter plaatse. De bewoner was diep aan het slapen want het was de brandweer die de bewoner moest wekken. Door het brandje was er een ferme rookontwikkeling in het appartement. De schade bleef erg beperkt tot het potje zelf. De bewoner raakte niet gewond. De bewoner excuseerde zich nadien tegenover de buurtbewoners voor de mogelijke overlast die hij per ongeluk had veroorzaakt.