Brandweer Kortrijk en Zwevegem bouwen nieuwe kazerne op Evolis Alexander Haezebrouck

18 oktober 2019

15u26 5 Kortrijk De brandweerposten van Kortrijk en Zwevegem gaan in de toekomst samenwerken en zelfs samenvloeien. Het is de bedoeling dat de nieuwe eengemaakte kazerne tegen 2026 – 2027 wordt gebouwd op het bedrijventerrein Evolis. “Uit een studie van Leiedal blijkt Evolis de meest geschikte locatie”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne van Zwevegem.

Er is een princiepsakkoord tussen Burgemeester Van Quickenborne van Kortrijk en burgemeester Marc Doutreluingne om in de toekomst samen te vloeien tot één brandweerpost. “Onze brandweerkazerne is tot op de draad versleten en ook in Kortrijk hebben ze plannen voor een nieuwe kazerne”, vertelt burgemeester van Zwevegem Marc Doutreluingne (LB). “Leiedal heeft onderzocht welke locatie het best zou zijn voor een nieuwe brandweerkazerne. Zij zijn uitgekomen bij het bedrijventerrein Evolis langs de E17 tussen Kortrijk en Zwevegem.” De nieuwe kazerne is niet voor meteen en er moet nog veel gebeuren. “In ons budget hebben we een studie en een voorontwerp gepland omtrent die nieuwe kazerne in 2024”, zegt Kuurns burgemeester en voorzitter van de hulpverleningszone Fluvia Francis Benoit (cd&v). “Ook de gronden moeten verkregen worden. Het project staat nog in zijn kinderschoenen en de bouw is sowieso ten vroegste voor 2026 – 2027.” De samensmelting en de plannen voor de bouw van een nieuwe kazerne voor Kortrijk en Zwevegem past in een globaal kazerneplan. Zo gaan er wel meer brandweerposten versmelten. “Ook de posten Marke en Lauwe versmelten. Net zoals Deerlijk en Anzegem momenteel een nieuwe kazerne bouwen die in 2020 klaar moet zijn. We moeten van 14 brandweerkazernes naar zeven kazernes gaan. Daar kaderen de plannen van Kortrijk en Zwevegem dus ook in.”