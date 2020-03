Brandweer gaat opnieuw nablussen in uitgebrande woning van overleden belleman VHS

04 maart 2020

13u32 3 Kortrijk Tot twee keer toe is de brandweer woensdag gaan nablussen in de Vooruitgangsstraat, waar zondagnacht bij een brand belleman Peter Caesens (53) om het leven kwam. Het valt niet uit te sluiten dat er ook de komende dagen nog kleine heropflakkeringen zijn.

De blussers werden woensdagmorgen rond drie uur een eerste keer opgeroepen voor een heropflakkering in één van de verwoestte panden. “We gebruikten water met een toevoegsel waardoor we iets dieper in de massa konden blussen”, weet kapitein Philippe Stichelbaut van de hulpverleningszone Fluvia. “Onze mensen vertrokken rond zes uur weer naar de kazerne. Enkele uren later zijn we nog eens teruggeweest om een schuimtapijt te leggen waardoor de nog smeulende delen geen zuurstof meer krijgen.”

Getroffen panden leegmaken

Stichelbaut sluit echter niet uit dat er de komende dagen nog nieuwe heropflakkeringen komen. “De inboedel van het gebouw heeft daar alles mee te maken”, klinkt het. “Grote hoeveelheden gestapelde boeken en papier in zowat alle ruimtes zorgden voor een enorme brandlast. We hopen dat er snel werk wordt gemaakt van het leegmaken van de getroffen panden.” Zoals bekend, stouwde Peter Caesens zijn rijwoning van onder tot boven vol met boeken en publicaties allerhande. In sommige ruimtes was er nauwelijks nog plaats om erdoor te lopen. Na verloop van tijd kocht de belleman ook het pand naast zijn woning. Hij liet de woning helemaal inrichten met wandkasten die ook binnen de kortste keren gevuld raakten met voornamelijk boeken.