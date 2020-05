Brandje na laswerken snel geblust Alexander Haezebrouck

14 mei 2020

Achteraan een woning langs de Izegemsestraat in Heule brak donderdagmiddag omstreeks 12 uur brand uit. Een man had donderdagvoormiddag laswerken uitgevoerd. Toen hij ’s middags aan het eten was, merkte hij dat er brand was ontstaan aan een kastje vlak naast zijn lasmachine. Wellicht was een vuurgenster die toch bij het kastje was geraakt de oorzaak. De bewoner slaagde erin om het vuur zelf te blussen. Toen de brandweer ter plaatse was, was het brandje al geblust. De schade bleef beperkt.